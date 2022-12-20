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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بثقافة بئر العبد حول دور الأسر في التربية السليمة للطفل

نشاط فرع ثقافة شمال
نشاط فرع ثقافة شمال سيناء


 

نظم  بيت ثقافة قاطية  مركز بئر العبد  محافظة شمال سيناء،محاضرة بعنوان: "التربية السليمة للطفل" حاضرها أحمد عبد الصاحي مدير البيت بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في مدرسة الزهور الابتدائية بالقرية.

وذلك في إطار نشاط   الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، وذلك من خلال إقليم القناة وسيناء، برئاسة الكاتب محمد نبيل وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.

 

حتى يكون شخص سوى 

 

وأوضح المحاضر دور الأسرة في التربية السليمة للطفل حتى يكون شخص سوى في العقل والجسد والخلق، وتكون التربية منذ النشأة، وأنه يجب على أفراد الأسرة الحفاظ على سلوكهم أمام الأطفال لأنها تنعكس بشكل كبير على شخصية أطفالهم،.

بينما قام بيت ثقافة المساعيد بعقد ورشة فنية لاكتشاف وتنمية مواهب الرواد في الرسم من إشراف أحمد صابر مدير البيت، وعقد بقصر ثقافة الشيخ زويد محاضرة تثقيفية بعنوان: "التربية السليمة للطفل"، حاضرها أشرف خيرت مدير القصر.

كما نظمت مكتبة ضاحية السلام   ورشة فنية في الرسم استخدم فيها ألوان الفلوماستر والباستيل، وتم اكتشاف وتنمية موهبة في الرسم وعمل مسابقة لاختيار أفضل رسمة لتشجيع الرواد من إشراف إسماعيل رضوان مدير المكتبة، بينما عقد في مكتبة الكرامة، برئاسة أحمد أبو السعود محاضرة بمناسبة العام الجديد حاضرها هجرس سالم أمام رواد المكتبة.  

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