لبحث سبل التنمية وتلبية احتياجات المزارعين.. فريق من «بحوث الصحراء» يزور الحسنة

استقبل المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، فريقا بحثيا من مركز بحوث الصحراء واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التنمية، وذلك للعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بالمركز والمدينة في شتى المجالات.

حضر اللقاء محمد أحمد المغربي، سكرتير عام المركز والمدينة.





التنمية الزراعية المستدامة

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل التنمية الزراعية المستدامة داخل قرى مركز ومدينة الحسنة لتلبية احتياجات المزارعين بقرى المركز والمدينة، وتهيئة المناخ المناسب لهم لتعظيم قدراتهم واستغلال جميع الموارد المتاحه بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج الزراعي وتوسيع الرقعة الخضراء بمركز ومدينة الحسنة.

وضم الفريق البحثي من مركز بحوث الصحراء واستصلاح الأراضي كلا من الدكتور حسام عبد العال، أستاذ الإرشاد بمركز بحوث الصحراء، والدكتورة داليا فاروق، أستاذ الاقتصاد بمركز بحوث الصحراء،والدكتورة رباب الخطيب، أستاذ مساعد الاقتصاد بمركز بحوث الصحراء، والدكتورة انتصار علي حسن، أستاذ مساعد الاجتماع بمركز بحوث الصحراء.

