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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تتوعد ب"عمل حقيقي" ضد سياسة اليابان لتعزيز القدرة على الهجوم المضاد

صدى البلد

 أصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء تحذيرا صارما ضد اليابان بسبب سعيها من أجل ما يسمى بقدرة الضربات المضادة المنصوص عليها في وثائق سياستها الأمنية الجديدة.


وتوعد متحدث باسم الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - باتخاذ عمل حقيقي؛ ردا على هذه السياسة اليابانية، دون أن يحدد ماهية هذا العمل.
 

وقال إن اليابان تشكل تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا من خلال تبني سياسة جديدة تتمثل في امتلاك القدرة على تنفيذ ضربات استباقية ضد دول أخرى.
وأكد أن القدرة على الضربات المضادة التي تزعمها اليابان، لا تتعلق بامتلاك الدولة السيادية الحق الشرعي للدفاع عن النفس، وإنما هي القدرة على شن الهجمات الاستباقية لضرب أراضي دولة أخرى.
 

وذكر أن الظروف الأمنية في شرق آسيا تتغير - بشكل أساسي - بسبب الخطوة اليابانية، محذرا من أن اليابان ستدرك أنها اتخذت خيارا خاطئا وخطيرا للغاية بسبب هذه الخطوة.

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