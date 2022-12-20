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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق جراحة بمستشفى جامعة المنصورة ينجح في فصل توأم ملتصق

فصل تؤام
فصل تؤام

محافظ الدقهلية يستقبل عددا من المشاركين في منتدي شباب شرق الدلتا


تمكن فريق طبي من قسم  النساء والتوليد بمستشفى الجامعة الرئيسي  من عمل ولادة قيصرية لحالة حامل بالشهر التاسع بجنينين ملتصقين عن طريق البطن والصدر  في تمام الساعة 9 صباحا الاحد 18/12 في غرفة عمليات مجهزة  للتعامل مع حالة الأجنة.

  
حيث تم اجراء الفحوصات الاولية للأم  وعمل فحوصات للاجنة باستخدام اشعة الموجات الصوتية  رباعى الابعاد وتمت عملية الولادة  بنجاح وتم استقبال الاطفال من قبل طاقم مجهز  ونقلهم لمستشفى الاطفال الجامعي لتجهيزهم لعملية الفصل.

 
قام  باجراء العملية د. محمد فكري قسم النساء والتوليد، ط. م خلود الموجي، د. محمد علي طبيب  التخدير تحت اشراف ا. د الشعراوى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى، أ.د محمد النجيري رئيس اقسام النساء والتوليد، ا.د حسام جودة، أ.د هند شلبي ، د . الحسيني احمد.

جامعة المنصورة ولادة قيصرية مستشفي الأطفال طبيب التخدير مستشفى الجامعة مستشفى الأطفال الجامعي توأم ملتصق

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