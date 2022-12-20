فريق جراحة بمستشفى جامعة المنصورة ينجح في فصل توأم ملتصق



تمكن فريق طبي من قسم النساء والتوليد بمستشفى الجامعة الرئيسي من عمل ولادة قيصرية لحالة حامل بالشهر التاسع بجنينين ملتصقين عن طريق البطن والصدر في تمام الساعة 9 صباحا الاحد 18/12 في غرفة عمليات مجهزة للتعامل مع حالة الأجنة.



حيث تم اجراء الفحوصات الاولية للأم وعمل فحوصات للاجنة باستخدام اشعة الموجات الصوتية رباعى الابعاد وتمت عملية الولادة بنجاح وتم استقبال الاطفال من قبل طاقم مجهز ونقلهم لمستشفى الاطفال الجامعي لتجهيزهم لعملية الفصل.



قام باجراء العملية د. محمد فكري قسم النساء والتوليد، ط. م خلود الموجي، د. محمد علي طبيب التخدير تحت اشراف ا. د الشعراوى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى، أ.د محمد النجيري رئيس اقسام النساء والتوليد، ا.د حسام جودة، أ.د هند شلبي ، د . الحسيني احمد.