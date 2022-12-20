ولي العهد الأردني يستقبل رئيسا وزراء العراق والكويت

للمشاركة في مؤتمر بغداد..

استقبل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، اليوم "الثلاثاء"، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى وصوله المملكة، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية الذي يعقد بمنطقة البحر الميت.

وكان في الاستقبال أيضا بمطار الملكة علياء الدولي رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وعدد من المسؤولين حيث جرت لرئيس مجلس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية.

كما استقبل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لدى وصوله المملكة، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية الذي يعقد بمنطقة البحر الميت.

و كان في الاستقبال بمطار الملكة علياء الدولي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وعدد من المسؤولين حيث جرت لرئيس مجلس الوزراء الكويتي مراسم استقبال رسمية.

