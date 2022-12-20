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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رصف شارع المحطة بجوار خط السكة الحديد بمدينة صدفا

رصف شارع المحطة بمدينة
رصف شارع المحطة بمدينة صدفا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات ودعم وتنمية الصعيد لرفع مستوى الخدمات بها تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتاً إلى الأثر الكبير الذي يحدثه رصف الطرق في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى لتيسير حركة المرور وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل قراهم ومراكزهم مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لأعمال الرصف لمتابعة الأعمال ومراحل التنفيذ حتى نهو الأعمال من الخطة الموضوعة لتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية وإعادة المظهر الحضاري للمحافظة.

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وأوضح خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا إنه تم رصف شارع المحطة بجوار خط السكة الحديد حتى شارع مساكن الصيانة وشركة مياة الشرب منطقة صدفا لتسهيل النقل والسير والانتقال لدى المواطنين وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م لافتاً إلى توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية والعمل على الحد من الكثافة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مضيفاً إنه جاري استكمال رصف عدد من الطرق بمركز صدفا وفقاً للجدول الزمني و الإشتراطات الفنية المقررة.

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