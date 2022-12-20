السعودية: نستهدف العمل مع الحكومة العراقية لفتح آفاق تعاون جديدة

قال فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إن المملكة العربية السعودية تعرب عن تقديرها لرئيس فرنسا، على مشاركته في رعاية مؤتمر بغداد.

واشاد بن فرحان بإرادة جمهورية العراق على مواجهة التحديات وتحقيق الامن والاستقرار، من أجل تحقيق طموحات الشعب العراقي الشقيق، مؤكدا أن الممكلة تقف بجانب العراق، من أجل صون استقرارها وحفظ سيادتها،واستعادة مكانتها التاريخية.

وأكمل خلال كلمته بمؤتمر العراق للتعاون والشراكة، المنعقد بالاردن اليوم: اجتماع اليوم يؤكد الرغبة المشتركة لاستمرار وتيرة التعاون والدعم للعراق، وترجمتها إلى شراكات فعلية تحقق تقدما ملموسا، منوها بأن المملكة تعتزم تفعيل وتسريع خطط العمل المشترك.

واسترسل: نستهدف العمل مع الحكومة العراقية لفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات لطاقة المتجددة وتحلية المياه والزراعة وغيرهم، لافتا إلى أن البلدين يتعاونان في منظمة الدول المصدرة للنفط من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط عالميا.



