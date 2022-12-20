رئيس وزراء الكويت: المجتمع الدولى يهتم بأمن واستقرار العراق

قدم الشيح أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس وزراء الكويت، الشكر لـ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، و لـ الشعب الأردني على حسن الاستقبال و الضيافة للمشاركين في مؤتمر دعم بغداد.

وأضاف خلال كلمته بـ مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية الذي تستضيفه الأردن في منطقة البحر الميت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة وممثلي الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، أن اجتماع اليوم به اشارة واضحة على اهتمام المجتمع الدولى بأمن واستقرار العراق.

ولفت إلى أن هناك قناعة راسخة بأن المنطقة لا تنعم بالاستقرار ولا يتنشر بها الأمن أذا فقدت أحدى دوله.

وأشار إلى أنه يهنئ العراق بما حدث فى الانتخابات التشريعية و اختيار رئيس الوزراء، ولما تحقق فى صيانة الأمن و دعم الاستقرار، وأنهم فى طريقهم للقضاء على العمليات الإرهابية و الفلول.