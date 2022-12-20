الكويت.. جلسة عادية لمجلس الأمة لمناقشة عدد من القضايا

افتتح رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون الجلسة العادية صباح اليوم الثلاثاء، للنظر في بنود جدول الأعمال والأمين العام يتلو أسماء الحضور.

ويعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال والمكون من 10 بنود و15 فقرة، ومدرج على الجدول 7 رسائل واردة و27 شكوى.

ومدرج على جدول الأعمال تقريرا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المداولة الثانية لقانون منع تعارض المصالح، وتعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتجريم الشخصية الاعتبارية.

ويحتوي الجدول على تقرير لجنة شؤون الإسكان بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها على أراضي الدولة، وتقريري لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية، والمفوضية العليا للانتخابات.

كما أبًن مجلس الأمة الكويتي النائب السابق خلف دميثير ووزير التجارة السابق هلال المطيري..والحكومة تشارك المجلس في التأبين