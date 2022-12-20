مصرع عامل في حادث تصادم سيارتين نقل بصحراوي بني سويف الغربي

لقي عامل مصرعه، منذ قليل، في حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كافتيريا بيت العرب اتجاه القاهرة، دائرة محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين سمسطا دائرة المحافظة، نتج عنه مصرع عامل، والذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل المتوفي إلي مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة عامل يدعى " صبري . ح . إ" 23 عام، مقيم مركز اهناسيا محافظة بني سويف، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 6 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الغربي.

يشار إلى أن الطريق الصحراوي الغربي قد شهد منذ قليل إصابة 6 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وجرى نقلهم إلى مستشفى العدوة المركزي غرب محافظة المنيا لقربها من مكان الحادث لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.