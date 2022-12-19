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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة في حادث سير، وقع، مساء الاثنين، إثر إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، نطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، نطاق المحافظة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص من ركاب السيارة.

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ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ4 سيارات لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم، وهم: جوزيف وصفي، 32 عامًا، مهندس كيميائي، مصابًا بإشتباه كسر بالضلوع، وعبد الرحمن مصطفي عبد التواب، 21 عامًا، سائق، مصابًا بإشتباه كسر بالقدم اليسري، وعبد الرحمن محمد مختار، 19 عامًا، طالب بكلية الاداب، مقيم بني مزار المنيا، مصابًا بإشتباه كسر بالضلوع، طه سعيد عبد القادر، 17 عامًا، طالب، مقيم زاوية الجدامى ببني سويف، مصابًا بكدمات وسحجات.

وتم إسعاف المصابين بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، واتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، فيما قامت معدات الوحدة المحلية والمرور برفع آثار الحادث من نهر الطريق وعادت حركة السير لطبيعتها.

الطريق الصحراوي الغربي بني سويف غرفة عمليات النيابة العامة حادث سير مديرية امن بنى سويف محافظة بني سويف كلية الاداب

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