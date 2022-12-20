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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يهدد بعدم إذاعة مباريات الزمالك بسبب شوبير

مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك

هدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعدم إذاعة مباريات الفريق عبر قنوات أون تايم سبورتس الفضائية، حال استمرار الاعلامى أحمد شوبير، مقدم البرامج بالقناة، فى الهجوم وتصدير أزمات غير مبررة للقلعة البيضاء.

وكشف مرتضى منصور أنه أجري اتصالات مكثفة مع مسئولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات أون تايم سبورتس والتى يكن لها كل احترام من أجل إيقاف تجاوزات شوبير ضد الزمالك وتعمده تصدير أزمات للقلعة البيضاء وغض البصر عما يحدث فى الأهلى.

وقال مرتضى منصور إن شوبير يتجاهل الفيديوهات التى أذاعها لمكاشفة الجمعية العمومية للزمالك وجماهير القلعة البيضاء فى قصة فسخ المغربى زكريا الوردي عقده مع النادى بالتراضي وإعادة المستحقات المالية التى حصل عليها، ويتعمد التأكيد على أن هناك أزمة، الأمر الذى يثير فتنة بين جماهير الأهلى والزمالك.

وأضاف مرتضى منصور أن أحمد شوبير لم يتحدث من قريب أو بعيد عن أزمة رحيل ميكسونى وبادجى وجيرالدو وسواريش وموسيمانى ووالتر بواليا من الأهلى وغيرهم الكثير  بسبب تواجد نجله مصطفى فى القلعة الحمراء.

وكشف رئيس الزمالك أنه وافق على إذاعة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم احتراما للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولكن لو استمر استفزاز شوبير لجماهير الزمالك سنقاطع قنوات أون تايم سبورتس .

تأجيل الجمعية العمومية غير العادية

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك خطابا رسميا من  الجهة الإدارية المختصة بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢٢،  تضمن طلب تأجيل الجمعية العمومية غير العادية من يوم الجمعة الموافق ٢٣-١٢-٢٠٢٢ لتقام يوم الجمعة الموافق ٢٧-١-٢٠٢٣ لحين صدور تعديلات قانون الرياضة.
وبناء على هذا الخطاب  قرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور توجيه الدعوة للسادة أعضاء الجمعية العمومية لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة الموافق ٢٧-١-٢٠٢٣ .

قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة حرس الحدود  المقرر لها اليوم  الثلاثاء  باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة  لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي  - أحمد فتوح  .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما"  - سيد عبد الله "نيمار"  محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري

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