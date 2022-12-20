عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين في مأزق اقتصادي.. بكين تحطم الأرقام القياسية في العجز المالي لـ2022

الصين
الصين

وصل العجز المالي في الصين إلى 7.75 تريليون يوان (1.1 تريليون دولار) في الفترة من يناير وحتى نوفمبر، وفقاً لبيانات من وزارة المالية الصينية، ويُعتبر هذا العجز ضعف ما سُجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وأكبر مما كان عليه في عام 2020، عندما تعرض الاقتصاد لضربة بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى تباطؤ النمو بأعلى مستوى منذ عقود.

وتؤكد نسبة العجز مدي سوء الاقتصاد الصيني في نهاية نوفمبر، قبل وقت قصير من إلغاء الحكومة المركزية في بكين سياستها الصارمة، والتي كانت تهدف إلي احتواء انتشار وباء كوفيد.

تضرر الاقتصاد الصيني من سياسات كورونا

وضغطت سياسات الإغلاق، وقواعد الحجر، والفحوصات، والتي كانت أساساً لسياسة "صفر كوفيد"، على الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، ما دفع الاقتصاد الصيني إلى الانكماش في أول العام، وأدت زيادة الإصابات بالفيروس خلال أواخر العام الجاري، إلى انخفاض مبيعات التجزئة في أكتوبر ونوفمبر.

الوضع سيئ.. تفشي مرعب لوباء كورونا في الصين من جديد.. صور

اليابان تعلن «الرقائق والبطاريات» مواد ذات أهمية استراتيجية وسط نفوذ الصين والحرب الأوكرانية

وكان الحفاظ على سياسة "صفر كوفيد" مكلفاً بشكل متزايد لبكين، حيث اضطرت الحكومات المحلية إلى تحمل تكاليف باهظة لاختبار السكان وعزلهم، بالتزامن مع ركود سوق الإسكان، ما أدى إلى انخفاض إيراداتها من مبيعات الأراضي والضرائب.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من السنة، بلغ إجمالي الدخل من الموازنة العامة وموازنات الصناديق الحكومية في الصين 18.6 تريليون يوان، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تباطؤ وانخفاض نسبته 4.5% شهدتها الأشهر العشرة الأولى من السنة. 

ووفقاً لوزارة المالية الصينية، كان يمكن أن يرتفع الدخل بنسبة 6.1%، لولا التخفيضات الضريبية التي قدمتها الحكومة في وقت سابق من السنة.

وقد جنت الحكومات المحلية 715 مليار يوان من عمليات بيع الأراضي في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ552 مليار يوان في الشهر السابق له، لكن هذه القيمة أقل بنسبة 13% من الفترة المقابلة من العام الماضي. 

تدخل لإنهاء الحرب.. ألمانيا توجه مناشدة عاجلة لرئيس الصين

الجيش الهندي ينشر عددا قياسيا من القوات على حدود الصين.. ماذا يحدث؟

تراجع أرقام الاقتصاد الصيني

كما سجلت الحكومة الصينية عائدات مبيعات الأراضي تراجعاً بأرقام في خانة العشرات، في كل شهر تقريباً من أشهر السنة.

وانخفضت أيضاً إيرادات ضرائب سندات الملكية بنسبة 23.8% في الأشهر الـ11 الأولى مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

وبالنسبة للإنفاق، فقد وصل إلى 22.7 تريليون يوان في الأشهر الـ11 الأولى من السنة، بارتفاع نسبته 6.2% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 6.4% في الفترة من يناير وحتى أكتوبر.

كما ارتفع الإنفاق في إطار الميزانية بنسبة 5.5%، متباطئاً من زيادة بنسبة 9.8% في الأشهر العشرة الأولى من السنة.

وتوقع وزير المالية ليو كون ارتفاع إجمالي الإنفاق إلى 26.3 تريليون يوان هذه السنة، مقارنة بـ24.6 تريليون يوان في 2021.

الصين وزارة المالية الصينية الاقتصاد الصيني كورونا صفر كوفيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

لمدة 5 أيام .. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2022

بسبب لعبة تشارلى ..العثور على جثة تلميذ مشنوقًا داخل منزله بشبرا الخيمة

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

انتظروني في مصر.. كيروش يفجر مفاجأة مدوية |خاص

متجوزين عرفي.. البوابة راحت تعمل محضر لقت بنتها وعشيقها في القسم

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

مفاجأة وبتوصية إنفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

موضوعات متعلقة

الخارجية الأمريكية: حصيلة ضحايا كورونا في الصين مصدر قلق للعالم

راعوا علاقات الصداقة.. إيران تسلم مذكرة احتجاج إلى الصين

800 مليون حالة خلال 90 يوما.. الصين تواجه تفشيا مرعبا لـ كورونا

روسيا تعلن إجراء مناورات بحرية مع الصين هذا الأسبوع

ترشيحاتنا

تنمر على شقيقه.. تفاصيل جديدة في مشاجرة موظف وجاره بحلوان

رحلة الرعب.. ذعر وإصابات خطيرة على متن طائرة أمريكية متجه لهاواي|فيديو

رد رسمي من اتحاد الكرة بشأن رفض جمال علام مقابلة الحكام

بسبب النفط.. ألمانيا وبولندا تلجآن إلى روسيا

30 دقيقة.. الزمالك متقدم وحرس الحدود يبحث عن ثغرة

الصين في مأزق اقتصادي.. بكين تحطم الأرقام القياسية في العجز المالي لـ2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منشور كأس العالم لـ ميسي يتجاوز صورة البيضة الأعلى إعجابا على إنستجرام

يسرا المسعودي: أسرتي سر ابتعادي عن التمثيل.. والكوميديا قادتني إلى مندوب مبيعات|حوار

عالمة مصرية تحقق معجزة علمية.. إزالة بلمرة البوليسترات من البلاستيك

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل غرفة 207.. خاص

فيديو

أمطار ورياح.. تعرف على تحذيرات الأرصاد من طقس الغد.. شاهد

كشف الحلقة المفقودة.. كواليس جديدة في واقعة تخلص فتاة من والدتها ببورسعيد

لقوها فوق سطح البيت .. كشف لغز رحيل رفيدة صاحبة الخمس سنوات

ماتت في لحظتها.. ماذا حدث لإحدى ضحايا البلوجر هدير عاطف؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ