عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدخل لإنهاء الحرب.. ألمانيا توجه مناشدة عاجلة لرئيس الصين

ألمانيا توجه مناشدة
ألمانيا توجه مناشدة عاجلة لرئيس الصين

حث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، على استخدام نفوذه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين شتاينماير وشي جين بينج وفقا لبيان صحفي للحكومة الألمانية.

وشدد شتاينماير على “المصلحة المشتركة للصين وأوروبا في إنهاء الحرب” مع شرط انسحاب القوات الروسية.

وطلب من شي “استخدام نفوذه على روسيا والتأثير على بوتين لإنهاء الحرب”.

كما شكر شتاينماير الرئيس شي “على الرفض الواضح للتهديدات النووية من قبل روسيا”.

اضطراب عقلي.. إعلان مقلق من الصحة العالمية بشأن حرب أوكرانيا

لقطات مأسوية.. فيديو يرصد مشاهد عنيفة خلال معركة باخموت في أوكرانيا

وخلال المحادثة التي استمرت ساعة واحدة، كرر الرئيس الألماني عزم ألمانيا على مواصلة دعم أوكرانيا.

وقال شتاينماير، إن أوروبا لن تتراجع عن التهديدات الروسية واتخذت احتياطات ضد أزمة الطاقة.

وأضاف شتاينماير أن دفاع أوكرانيا وتماسك أوروبا عززهما العدوان الروسي، وقال للرئيس الصيني إن “بوتين أخطأ في حساباته".

روسيا المانيا الصين أوكرانيا اوروبا بوتين شي جين بينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

انتظروني في مصر.. كيروش يفجر مفاجأة مدوية |خاص

متجوزين عرفي.. البوابة راحت تعمل محضر لقت بنتها وعشيقها في القسم

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

مفاجأة وبتوصية إنفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

ماس كهربائي يلتهم شقة مطربة شهيرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد تصريحات معادية للإسلام.. محكمة أوروبية تطرد وترفض طعن إريك زمور

تم تحديد سقف للسعر.. روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من خسارة إمدادات الغاز

ماكرون يغير قرار لاعبي فرنسا بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين

رصد أجسام غريبة تشبه "الاطباق الطائرة" بسماء أمريكا.. وتحرك عجل من السلطات|شاهد

بوتين يحدد أهداف الجيش الروسي لعام 2023

اضطراب عقلي.. إعلان مقلق من الصحة العالمية بشأن حرب أوكرانيا

بريطانيا تكشف عن تصميم جديد للعملة يزينها الملك تشارلز الثالث ..صورة

مقابل المسيرات.. روسيا تستعد لتزويد إيران بمعدات عسكرية متقدمة

ترشيحاتنا

يسرا المسعودي: أسرتي سر ابتعادي عن التمثيل.. والكوميديا قادتني إلى مندوب مبيعات|حوار

الاتفاق النووي ميت.. جو بايدن يعترف بعدم جدوى الحديث مع إيران

انفجار هائل بخط أنابيب غاز روسي رئيسي ومقتل 3 أشخاص.. فيديو

مرصد الأزهر: تنظيم داعش الإرهابي تلقى صفعة جديدة بمقتل قائده في سوريا

رئيس الوزراء يتابع توافر السلع بالأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان

ممنوع الوقوف وهي بتغني.. شروط حفل شيرين عبد الوهاب تشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالمة مصرية تحقق معجزة علمية.. إزالة بلمرة البوليسترات من البلاستيك

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل غرفة 207.. خاص

بحضور طارق العريان |وصلة رقص لـ نسرين طافش ونيكول سعفان .. شاهد

نوع من الزيوت يخلصك من ألم المفاصل بدون أدوية

فيديو

كشف الحلقة المفقودة.. كواليس جديدة في واقعة تخلص فتاة من والدتها ببورسعيد

لقوها فوق سطح البيت .. كشف لغز رحيل رفيدة صاحبة الخمس سنوات

ماتت في لحظتها.. ماذا حدث لإحدى ضحايا البلوجر هدير عاطف؟| فيديوجراف

وفاء رغم الفراق.. أزواج وزوجات الفنانين لم يتجاوزا أحزانهم بعد رحيلهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ