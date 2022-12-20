تدخل لإنهاء الحرب.. ألمانيا توجه مناشدة عاجلة لرئيس الصين

حث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، على استخدام نفوذه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين شتاينماير وشي جين بينج وفقا لبيان صحفي للحكومة الألمانية.

وشدد شتاينماير على “المصلحة المشتركة للصين وأوروبا في إنهاء الحرب” مع شرط انسحاب القوات الروسية.

وطلب من شي “استخدام نفوذه على روسيا والتأثير على بوتين لإنهاء الحرب”.

كما شكر شتاينماير الرئيس شي “على الرفض الواضح للتهديدات النووية من قبل روسيا”.

وخلال المحادثة التي استمرت ساعة واحدة، كرر الرئيس الألماني عزم ألمانيا على مواصلة دعم أوكرانيا.

وقال شتاينماير، إن أوروبا لن تتراجع عن التهديدات الروسية واتخذت احتياطات ضد أزمة الطاقة.

وأضاف شتاينماير أن دفاع أوكرانيا وتماسك أوروبا عززهما العدوان الروسي، وقال للرئيس الصيني إن “بوتين أخطأ في حساباته".