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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقطات مأسوية.. فيديو يرصد مشاهد عنيفة خلال معركة باخموت في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أظهرت لقطات لطائرة بدون طيار أوكرانية أهوال معركة باخموت، حيث تتصاعد الاشتباكات في المدينة الواقعة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا بعد ما يقرب من 10 أشهر من اندلاع الحرب.

وتظهر اللقطات، أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء مع وقوع الانفجارات في المنطقة.

ويُظهر المقطع الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق ونصف، والذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 19 ديسمبر، اشتباكات في شارع فيدورا ماكسيمنكا في الضواحي الشرقية لباخموت، حيث ينخرط أفراد من جماعة المرتزقة مجموعة فاجنر والقوات الأوكرانية في حرب شوارع.

يمكن رؤية قتال عنيف في الضواحي الشرقية للمنطقة، والتي كان عدد سكانها قبل الحرب 70.000 نسمة.

وكتب حساب استخباراتي مفتوح المصدر على تويتر، يظهر لقطات الطائرة بدون طيار، "القوات الأوكرانية، التي تم تفكيكها وتعزيزها بواسطة طائرات وولفهاوند TSV MRAPs التي تبرعت بها بريطانيا، تهاجم موقعًا روسيًا".

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