ناقد رياضي: القندوسي قريب لبيراميدز بنسبة 80%

كشف الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط مفاجأة بشأن اللاعب أحمد القندوسي واقترابه من التعاقد مع ناد جديد .

وقال أحمد عبد الباسط في تصريحات إذاعية في برنامج الكورة مع فايق :"القندوسي قريب لبيراميدز بنسبة 80%.. الخلاف فقط أن وكيل القندوسي عايز ياخد من بيراميدز الفلوس اللي كان متفق عليها من السنة اللي فاتت وبيراميدز عايز ينزل الرقم شوية لكن فيه شبه اتفاق بين الطرفين".

وكان قد أكد نصر يحيى وكيل أعمال الجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا السابق أن الأهلي خسر برحيل قندوسي مشيرا إلى انه أفضل من بن رمضان.

وقال يحيى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: القندوسي كان مع وفاق سطيف نادي كبير جماهيري مش بيتأثر ، كما انه ظهر متألقا مع سيراميكا بشكل كويس لانه خد فرصته أكبر عشان كده.

وأضاف: القندوسي متظلمش بس ممكن كان كولر طريقة لعبه مش مناسبة للقندوسي.. ولما راح سيراميكا تألق بطريقة رائعة.

وتابع: المشكلة مع القندوسي مكنتش فيه كانت في كولر ، القندوسي وإمام عاشور أعلى لاعبين في المركز ده في الدوري.

واختتم: الأهلي خسر برحيل أحمد قندوسي .