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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل ابن رجل أعمال بولندي شهير في أوكرانيا.. تفاصيل

مقتل ابن رجل أعمال
مقتل ابن رجل أعمال بولندي شهير في أوكرانيا

لقي المرتزق البولندي، المقاتل في صفوف قوات كييف، دانيال ستيبر، مصرعه خلال عمليات القتال الدائرة في مدينة باخموت في إقليم دونباس.

وحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، فإن المرتزق، دانيال ستيبر، الذي لقي مصرعه في دونباس، هو ابن رجل الأعمال البولندي الشهير ميروسلاف ستيبر، المعروف بدعمه وتمويله لقوات كييف، وستجري اليوم مراسم وداعه ودفنه في العاصمة البولندية وارسو.

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وتقع باخموت شمال مدينة جورلوفكا، وتعتبر مركزا هاما لتزويد قوات كييف بالأسلحة والعتاد، عبر شبكة الطرق والسكك الحديدية التي تربطها بالمدن الأوكرانية، وتدور فيها معارك ضارية بين القوات الروسية، وقوات كييف والمرتزقة الأجانب المتعاونين معها.

القوات الروسية كييف قوات كييف باخموت المرتزق البولندي

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