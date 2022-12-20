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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بإجمالي 8.5 مليار دولار..

العالم يغلي وتجار الآثار يتربحون.. كريستيز للمزادات تعلن عن أكبر إيرادات بتاريخها

صدى البلد

أعلنت دار كريستيز اليوم أنها حققت في عام 2022 أرباحًا مذهلة بلغت 8.4 مليار دولار، وفي وقت كان ينبغي الاحتفال بما حققته دار المزاد، خفف الرئيس التنفيذي لشركة كريستيز غيوم سيروتي من الإنجاز بسبب الوضع المعقد الذي يعيشه العالم حاليًا.

 

تضخم شديد 

 

وقال في حديثه: "نحن في بعض الأحيان في سوق الفن نرقص على البركان عندما نرى ما يحدث في العالم، في أوكرانيا، في إيران، في آسيا، مع وضع كوفيد الصعب الذي نواجهه الآن، مع الركود في العديد من البلدان، والتضخم في العديد من دول العالم.. نحن محظوظون لتحقيق هذه النتائج الرائعة".

كان نجاح العام مدفوعًا بمبيعات رفيعة المستوى من الأعمال الفنية التي تم إضافتها للمتاحف العالمية. 

 شاهد موقع كريستيز على الإنترنت حوالي أربعة ملايين شخص، وهو نفس العدد تقريبًا من المتفرجين الذين سيشغلون مقاعد أكبر 40 ملعبًا رياضيًا في الولايات المتحدة. 

 

كواليس كريستيز 

 

تستمر مبيعات المجموعات المثيرة للإعجاب مثل تلك المخصصة لمقتنيات ألين وآن باس وتوماس، والتي أقيمت جميعها في كريستيز، وفقًا لجيوفانا بيرتازون، نائبة رئيس قسم كريستي في القرن العشرين / الحادي والعشرين، ومن المرجح أن توفر منافسة مثيرة للاهتمام من وراء الكواليس بين دور المزادات الرائدة على حقوق البيع.

 

وفي مؤتمر صحفي، أوضح بيرتازون، مستخدمًا تعبيرًا "ملطفًا مبتكرًا للغاية لسبب طرح معظم مبيعات المجموعات البارزة في المزاد، سبب كون هذه المبيعات عنصرًا أساسيًا في السوق في السنوات القادمة: “أعتقد أننا سنستمر في رؤية هذه المجموعات الرائعة تم تجميعها معًا في الستينيات والسبعينيات”.

 

 

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أرباع دار المزادات 

 

وشكلت المبيعات الخاصة 1.2 مليار دولار من الإجمالي الإجمالي للمنزل، مع 7.2 مليار دولار المتبقية من المزادات الحية وعبر الإنترنت. 

ليس من المستغرب أن تمثل الفئة الفنية في كريستي في القرنين العشرين والحادي والعشرين الجزء الأكبر من الأرباح التي بلغت 6.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 21 في المائة عن العام الماضي. 

جاءت السلع الفاخرة، وهي فئة ناشئة تشمل حقائب اليد والأحذية الرياضية والساعات والنبيذ، وأثبتت أنها نقطة دخول رئيسية للمشترين من جيل الألفية، في المرتبة الثانية، حيث كسبت الشركة 988 مليون دولار.

 

وقالت الدار إن فئة المنتجات الفاخرة شكلت 36 في المائة من المشترين الجدد، وكان 35 في المائة من جميع المشترين جدد في كريستي ، وأكثر من نصفهم يتعاملون عبر الإنترنت. 

 

شهدت فئة الكلاسيكيات، التي تشمل الأساتذة القدامى والتحف والتذكارات، أكبر زيادة من عام 2021، حيث بلغ مجموعها 789 مليون دولار هذا العام - بزيادة قدرها 37 بالمائة عن العام الماضي.

 

أنفق المشترون من الأمريكتين 4.55 مليون دولار في دار كريستيز، وهو ما يمثل حوالي 40 في المائة من إجمالي عائدات المنزل، بينما شكل المشترون من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 34 في المائة من المبيعات ، بقيمة 1.8 مليار دولار. منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في المشاركة عن العام الماضي، حيث جلبت 833 مليون دولار، أي أقل بنسبة 20 في المائة عن عام 2021.

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جذب مشترين 

 

تحاول دار المزادات كريستي جذب المشترين من المنطقة خلال عام 2024 ، ستفتتح كريستيز مقرًا رئيسيًا على مساحة 50 ألف قدم مربع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في هونغ كونغ.

 

بينما توقعت شركة Sotheby’s، المنافس الرئيسي لكريستي، أن تبلغ مبيعاتها حوالي 8 مليارات دولار هذا العام ، إلا أن المنازل بالكاد تصل إلى الرقبة والرقبة.

كريستيز دار كريستيز تجارة الأثار أوكرانيا هونغ كونغ

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