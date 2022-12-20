أئمة الجزائر: مصر هبة النيل ورائدة في تجديد الخطاب الديني.. صور

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية رحلة نيلية مساء اليوم الثلاثاء 20/ 12/ 2022م لوفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر، على هامش فعاليات الدورة العلمية لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة.



وأشاد وفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقية بالقيادة الحكيمة للرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمامه بدعم الحوار الحضاري، والتواصل الإنساني، والخطاب الديني الرشيد، وتأكيده على صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يوفقه في مهامه، معربين عن عميق شكرهم وبالغ سعادتهم بكرم الضيافة المصرية خلال تواجدهم بجمهورية مصر العربية.

وأكدوا أن مصر رائدة في تجديد الخطاب الديني وإدارة مال الوقف وتنميته، وأن أكاديمية الأوقاف الدولية صرح فريد لنشر العلم والثقافة، ومناهجها عالمية ترسخ للفكر الوسطي المستنير، مؤكدين أنهم كأئمة ووكلاء أوقاف سيحرصون على نشر وتطبيق ما شاهدوه خلال هذه الدورة العلمية المتميزة، خاصة فيما يتعلق بالتجربة المصرية الرائدة في الحفاظ على مال الوقف من خلال اطلاعهم على أطلس الأوقاف الذي يعد أكبر موسوعة وقفية في بابه، داعين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء.



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