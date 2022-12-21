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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشتاء داخل بقوته..3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والصغرى تصل 3 درجات

الأرصاد
الأرصاد

بدأ فصل الشتاء رسميا اليوم الأربعاء ، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية اليوم أول أيامه.

منخفض جوي 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية يشهد اول يوم في الشتاء اليوم ، تكون منخفض جوي سطحي متمركز على البحر المتوسط ، كما تنخفض درجات الحرارة بقيم تترواح من 2-3 درجات على كافة الأنحاء، وتسجل العظمى على القاهرة 19 درجة ، فيما تصل الصغرى اليوم على سانت كاترين 3 درجات. 

منخفض جوي 

طقس بارد ليلا

وبسحب نشرة هيئة الأرصاد الجوية ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود أول أيام فصل الشتاء اليوم الأربعاء ،  طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء.

طقس بارد

3 ظواهر جوية تضرب البلاد 

وتشهد البلاد اليوم أول أيام الشتاء 3 ظواهر جوية تتمثل تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة 

أما الظاهرة الثانية على البلاد اليوم فتتمثل في فرصة لسقوط أمطار خفيفة متوسطة الى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، و سقوط أمطار خفيفة على جنوب والوجه البحري وخليج السويس وجنوب محافظة البحر الأحمر تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أمطار 

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أما الظاهرة الثالثة فتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ارتفاع الموج 

وضمن حالة الطقس اول أيام الشتاء اليوم ، تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة للبحر الأحمر تكون حالته خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 20 14
العاصمة الإدارية 21 14
6 أكتوبر 20 13
بنهــــا 20 14
دمنهور 20 16
كفر الشيخ 19 15
المنصورة 19 15
دمياط 21 14
بورسعيد 21 15
الإسماعيلية 21 13
السويس 24 14
الزقازيق 22 15
شبين الكوم 22 15
طنطا 20 16 
شلاتين 27 20
الإسكندرية 19 15
العلمين الجديدة 21 15
وادي النطرون 22 15
مطروح 18 15
السلوم 17 14
سيوة 21 10
العريش 22 14
رفح 21 15
الطور 24 14
كاترين 19 3
رأس سدر 22 13
نخل 19 4
طابا 19 16
نويبع 22 15
حلايب 23 19
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 26 17
مرسى علم 26 17
الفيوم 20 14
بني سويف 21 13
المنيا 20 10
أسيوط 21 11
سوهاج 22 12
قنا 24 10
الأقصر 25 13
أسوان 26 15
الوادى الجديد 25 10
أبوسمبل 26 13
أبو رماد 27 18
رأس حدربة 26 17
 

حالة الطقس
الشتاء حالة الطقس الأرصاد منخفض جوى

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