وسط إجراءات احترازية.. تمريض حلوان: 26 ديسمبر بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت كليات جامعة حلوان استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض جامعة حلوان عن بدء الكلية الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتجهيز المدرجات ولجان الامتحانات والكنترولات في أسرع وقت.

ونوهت الدكتورة صفاء صلاح أنه جارٍ بدء عمليات التعقيم والتطهير بقاعات الامتحانات للحرص على سلامة الطلاب والعاملين بالكلية خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وصرحت الدكتور صفاء صلاح عميد كلية التمريض بالجامعة بأنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات 26 ديسمبر 2022 وستتم اقامتها بنظام الامتحان الالكتروني من خلال معامل الاختبارات الالكترونية بالجامعة .

جدير بالذكر انه نظم قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة حلوان يومًا للتوعية بالأعشاب الطبية واستخداماتها بالتعاون مع طلاب المستوى الثاني- فارم دي.

يأتي ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.