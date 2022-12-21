عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وسط إجراءات احترازية.. تمريض حلوان: 26 ديسمبر بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كليات جامعة حلوان استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت  الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض جامعة حلوان عن بدء الكلية الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتجهيز المدرجات ولجان الامتحانات والكنترولات في أسرع وقت.

ونوهت الدكتورة صفاء صلاح أنه جارٍ بدء عمليات التعقيم والتطهير بقاعات الامتحانات للحرص على سلامة الطلاب والعاملين بالكلية خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وصرحت الدكتور صفاء صلاح عميد كلية التمريض بالجامعة بأنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات 26 ديسمبر 2022 وستتم اقامتها بنظام الامتحان الالكتروني من خلال معامل الاختبارات الالكترونية بالجامعة . 

txt

كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم حملة للتوعية بالأعشاب الطبية واستخداماتها

txt

جامعة حلوان تطلق مشروع تشغيل الألف طالب

txt

فنون تطبيقية حلوان تنظم معرضها السادس لبيع الكتب المخفضة

txt

كلية التربية الفنية جامعة حلوان تنظم معرضا للأعمال النسجية

txt

جامعة حلوان تطلق دورة عن التحول من برامج الاعتماد المؤسسي إلى البرمجي

txt

رئيس جامعة حلوان يترأس اجتماع مجلس كلية الهندسة بالمطرية لمناقشة خطة التطوير

txt

مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

txt

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الخط العربي بكلية الفنون التطبيقية

txt

منح كلية الاقتصاد المنزلي بحلوان درع سفارة البحرين

txt

كلية التجارة تفوز ببطولة جامعة حلوان لكرة القدم الخماسية

جدير بالذكر انه نظم قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة حلوان يومًا للتوعية بالأعشاب الطبية واستخداماتها بالتعاون مع طلاب المستوى الثاني- فارم دي.

يأتي ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وزارة التعليم التعليم العالي امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار.. خسارة فادحة لتجار العملة الخضراء بالسوق السوداء

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

قرار قضائي عاجل في قضية تجميد حافظة فودافون كاش

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

تراجع سعر الذهب اليوم .. والجرام يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

أمريكا تعرب عن استيائها لإعلان طالبان حرمان المرأة من حقها في التعليم الجامعي

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر كيلو الذهب بكم اليوم.. الشعبة ترد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 21-12-2022

إدانات أمريكية وأممية بعد قرار طالبان حرمان النساء من التعليم الجامعي

اليوم.. أنغام تحيي أولى حفلاتها بعد تعافيها من أزمتها الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري تجاهلها.. 3 علامات على معاناتك من مقاومة الأنسولين انتبهي إليها

قبل 7 سنوات.. مشجع يتوقع فوز ميسي بكأس العالم في 2022

طريقة عمل صوص بيج ماك بطعم خيالي وبكل أسراره

قشور فاكهة مهملة لها فوائد خارقة لإنقاص الوزن ومحاربة السرطان

فيديو

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

تهدد مسيرته الرئاسية.. 4 اتهامات جنائية ضد ترامب تضعه في مأزق| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ