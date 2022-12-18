كلية التجارة تفوز ببطولة جامعة حلوان لكرة القدم الخماسية

انتهت بطولة جامعة حلوان فى كرة القدم الخماسية والتى أقيمت على ملاعب جامعة حلوان للعام الجامعي 2023/2022 حيث فاز بالمركز الأول كلية التجارة والمركز الثاني كلية الخدمه الاجتماعيه ١، بالمركز الثالث كليه الخدمه٢.

أقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، و هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، و راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

وتقام هذه البطولات والمشاركات لكي تتيح للطلاب التواصل مع الطلاب الأخرين في ظل اهتمام الجامعة بجميع الأنشطة الطلابية والتي تعد عنصر رئيسى من عناصر العمل الجامعى وبناء شخصية الطالب. .

وجاءت نتيجة البطولة كالتالي:

المركز الأول كليه التجاره والطلاب المشاركين هم:

-محمود مصطفي صلاح

-احمد شوقي محمد

-معاذ محمد صلاح

-عبدالرحمن محمد حسين

-احمد الغريب علي

-احمد عبدالله حسني

-محمد كمال عبدالغني

-مازن رمضان فتحي

-زياد محمد فتحي

-محمود عاطف حسن

*المركز الثاني كلية خدمة اجتماعية ١ والطلاب المشاركين هم:

-مصطفي محمد نبيل

-عبدالرحمن شريف

-مصطفي اسماعيل كامل

-سيف الدين صالح محمد

-محمد رمضان فتحي

-مصطفي رضا محمد

-محمد علاء محمد

-محمد محمود عبدالله

-محمود حسن احمد

-علي عصام اسماعيل

*المركز الثالث كلية خدمة اجتماعية ٢ والفريق المشارك هو:

-احمد سامي مرسي

-وليد سمير نادر

-محمد احمد رمضان

-احمد محمد احمد

-حسام خالد محمد

-محمد جمعة محمد

-محمد رضا مشهور

-محمد ضاحي عبدالمنعم

-محمد كمال الدين عبدالحميد

-حسن عاطف حسن