وزير شؤون المجالس النيابية يبحث مع رئيس النيابة الإدارية توحيد الجهود ضد الفساد

استقبل المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لبحث آليات التنسيق المشترك وتطوير مجالات التعاون بين الجانبين.

اللقاء شهد حضور وفد رفيع المستوى من قيادات النيابة الإدارية، ضم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات.

وخلال الاجتماع، أكد وزير شؤون المجالس النيابية أهمية تعزيز التعاون مع هيئة النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في منظومة مكافحة الفساد وحماية المال العام، مشددًا على حرص الوزارة على بناء شراكات فعالة مع مختلف مؤسسات الدولة بما يدعم تحقيق أهداف التنمية وترسيخ دولة القانون.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تقديره لدور الوزارة، متمنيًا التوفيق للوزير في أداء مهامه، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي.

واختُتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية، حيث أهدى رئيس الهيئة درع النيابة الإدارية لوزير شؤون المجالس النيابية تقديرًا لجهوده في دعم التعاون المشترك.