كلية التربية الفنية جامعة حلوان تنظم معرضا للأعمال النسجية

نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان معرضا للتشكيلات النسجية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، واشراف الدكتورة نجوان انيس الاستاذ المساعد بالكلية.

وأوضح الدكتور محمود حامد أن المعرض يهدف إلى تحقيق الانطلاق في التعبير من خلال إنتاج مجموعة من الأعمال النسجية التي صممت ونفذت في ضوء المفاهيم الحديثة للاتجاهات الفنية.

وعرض طلاب الفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية تشكيلة من الأعمال النسجية غير النمطية المتنوعة شكلًا ومضمونا مستمدين رؤياهم من الطبيعة والبيئة المحيطة والخيال .

واشتمل المعرض على ٣٢ عملا نسجيا ما بين أحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة، واستخدم الطلاب في انتاجها مجموعة متنوعة من التراكيب والتقنيات النسجية كالسادة والمبرد والوبرة وبعض التقنيات الزخرفية مثل السوماك واللحمة الحرة والشبيكة وتجميع السداء على شكل حزم كما انتقي كل طالب من الوسائط التشكيليةً ما يؤكد فكرته ويحقق رؤياه.

وتعكس الأعمال مهارة الطلاب في استخدام الخامات النسجية التي تنوعت ما بين الاصواف الصناعية والخيوط الزخرفية والحبال بأشكالها وأقطارها المختلفة كماً، وتكشف قدرة الطلاب على الكشف عن طاقة كل خامة وسعتها التشكيلية والتعبيرية.

وتأتي أهمية المعرض في الإسهام في طرح صياغات تشكيلية جديدة بالأعمال النسجية في ضوء فكر الاتجاهات الفنية الحديثة.