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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي تكشف عن النسخة الأخيرة من شينتوديتشي الخارقة |صور

بوجاتي شينتوديتشي
بوجاتي شينتوديتشي

خسرت فرنسا المباراة النهائية لكأس العالم بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، لكن البلاد لديها العديد من الإنجازات الأخرى التي تفخر بها، بوجاتي، إحدى شركات صناعة السيارات الأكثر تميزًا وغرابة في العالم ، يقع مقرها في مولشيم، في فرنسا ، وتقوم ببناء أفضل السيارات في العالم مثل شينتوديتشي " Centodieci" . 

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بوجاتي شينتوديتشي

قامت بوجاتي بإنتاج شينتوديتشي كتقدير وتكريم لسيارتها التاريخية EB110 ، وأخيراً وصلت شينتوديتشي الى محطتها الأخيرة بعد إنتاج 10 نسخ، حيث تم تجميع النموذج الأخير وتسليمه إلى مالكه الجديد، ليتم وضع حدًا لـ "فصل مهم في العصر الحديث لمركبات بوجاتي.

بوجاتي شينتوديتشي

يتميز آخر نموذج من سيارة شينتوديتشي بواجهة خارجية بيضاء مع تشطيب أسود كربوني عبر الأجزاء السفلية من الهيكل، بالإضافة إلى شبكات سوداء غير لامعة تم إنشاء اتصال مرئي بين السيارة الخارقة الحديثة وسابقتها من خلال ملاقط المكابح ذات اللون الأزرق الفاتح وشعار بوجاتي على الجناح الخلفي، ويظهر هذا اللون بشكل أكبر في الداخل حيث يتم الانتهاء من المقاعد وبطانة السقف وألواح الأبواب والكونسول الوسطي والمنسوجات العائمة بنفس اللون.

بوجاتي شينتوديتشي

يعلق كريستوف بيوشون، رئيس شركة بوجاتي للسيارات قائلاً: "يجمع شينتوديتشي جميع مكونات علامة بوجاتي التجارية في حزمة واحدة غير عادية: مثل الندرة، والابتكار، والتراث، والحرفية، والأداء الذي لا يضاهى"، "لقد سعى عملاؤنا إلى تحقيق سلسلة الإنتاج المحدود بأكملها، والتي تم بيعها بالكامل قبل الكشف عن شينتوديتشي رسميًا".

بوجاتي شينتوديتشي

يكتمل المظهر الخارجي العتيق لسيارة بوجاتي شينتوديتشي بمحرك بوجاتي الأسطوري W16 رباعي التوربو سعة 8.0 لتر ، والذي يوفر 1600 حصان، هذا يجعل من الممكن للسيارة الخارقة أن تصل إلى سرعة 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) عندما تنطلق من وضع الثبات خلال 2.4 ثانية فقط، بينما تبلغ السرعة القصوى 236 ميلاً في الساعة (380 كم / ساعة).

بوجاتي شينتوديتشي

الآن وقد اكتملت جميع النسخ العشرة من شينتوديتشي، ستركز بوجاتي على تجميع النسخ المتبقية من سيارتها الأساسية تشيرون والتي يبلغ عددها 100، و سيعمل مصنع بوجاتي في مولشيم أيضًا على 99 وحدة من Mistral ، تليها 40 نموذجًا متبقيًا من بوليد المخصص لحلبات السباق فقط، وي1كر أن جميع الموديلات المذكورة تم بيعها بالكامل بنظام الحجز المسبق حتى قبل بداية عملية الإنتاج.

شينتوديتشي بوجاتي Centodieci فرنسا الأرجنتين

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