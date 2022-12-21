بالأبيض .. شاهد أسما إبراهيم في أحدث إطلالة على إنستجرام

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم، صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها وجمالها.



وبدت أسما بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا جذابًا أبرز جمال ملامحها.





واحتفلت الإعلامية أسما إبراهيم بخطبتها من المطرب الشاب موسى مؤخرًا، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها الشخصي وكان في شهر سبتمبر الماضي في حفل عائلي.

وتقدم أسما إبراهيم برنامج حبر سري، في موسمه الثالث، على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وتستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

برنامج حبر سري

يأتي الموسم الثالث للبرنامج بعد النجاح الكبير الذى حققه بالموسم الاول والثانى، وأعلنت الإعلامية أسما إبراهيم بأن هذا الجزء سيكون به الكثير من المفاجآت المختلفة عن المواسم السابقة .