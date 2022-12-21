جزر وبقع مظلمة تظهر على وجه الشمس.. ما تأثيرها على الأرض؟

رصد خبراء الفلك وجود بقع شمسية على الشمس، إذ لاحظوا وجود البقع الشمسية وهي جزر مغناطيسية تطفو على سطح الشمس.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، رُصد أيضا وجود أرخبيل كامل منها ظهر للتو فوق الطرف الشمالي الشرقي للشمس.

ظهور بقع شمسية على الشمس

ويصدر عن هذه مجموعة البقع الشمسية النشطة توهجات شمسية صغيرة من الفئة C المنبعثة من مواقع الانفجار على امتداد 200 ألف كيلومتر وهذا يجعل هذه السلسلة من البقع الشمسية هدفًا سهلاً للتلسكوبات المزودة بفلتر شمسية في او من خلال طريقة الإسقاط.

تعد البقعة الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) او كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها.

وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن٠ تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تنحل.