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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يدين قرار حركة طالبان أفغانستان بمنع الفتيات من التعليم الجامعي

صدى البلد

 أدان البيت الأبيض قرار حركة طالبان أفغانستان بتعليق دراسة الطالبات في الجامعات حتى إشعار آخر.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون،في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، "إن الولايات المتحدة على اتصال بالحلفاء لمناقشة قرار وزارة التعليم العالي بحركة طالبان، مشددة على إدانة واشنطن لقرار طالبان الذي لا يمكن الدفاع عنه".


وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبر أمس عن قلقه العميق لقرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات في أفغانستان، داعيا إلى ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كل المستويات.


وقال ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم جوتيريش"إن الأمين العام يجدّد التأكيد على أن الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمرا على مستقبل البلاد".

 

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