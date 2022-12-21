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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جورج وسوف يفاجيء زياد برجي في عرض فيلمه "ولا غلطة"| فيديو

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

فاجأ سلطان الطرب جورج وسوف تلميذه زياد برجي بحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد “ولا غلطة” الذي أقيم مساء أمس، في لبنان.

 

وحضر جورج وسوف العرض الخاص وحرص على أن تكون مفاجأة سارة لبطل العمل زياد برجي الذي استقبله برحابة برفقة بطلة العمل جيسي عبدو. 

 

 

واستقبل زياد برجي جورج وسوف برحابة شديدة وشكره على دعمه ومحبته لها، فيما وصفه أبو وديع بأنه شخص يليق به النجاح، وتمنى له التوفيق في عمله الجديد.

 

ورافق زياد برجي في العرض الخاص لفيلمه الجديد زوجته وابنيه، بعد تأجيل فترة طويلة، ووصف العمل بأنه ولد من رحم المعاناة، وبدء تنفيذه بعد تفجير مرفأ بيروت. 

 

 

يشارك في بطولة “ولا غلطة” مع زياد برجي وجيسي عبدو، كل من  فؤاد يمين، أنجو ريحان، سلطان ديب، رفعت طربيه، يارا بو منصف"، كتابة فؤاد يمين ورامي عواض، إخراج سعيد الماروق وإنتاج صبحي سنان.

 

انتهى تصوير الفيلم منذ عامين، وتم تأجيل عرضه عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويروي قصة حبّ وسط مواقف مضحكة، ويعتبر من ضمن سلسلة مشاريع شارك فيها برجي مع "فالكون فيلمز" من بينها أفلام "بغمضة عين، بالغلط، يوم إيه يوم لأ".

 


 

زياد برجي جورج وسوف تفجير مرفأ بيروت جائحة كورونا سلطان الطرب جيسي عبدو

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