صعقوا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار.. مصرع 3 شباب غربي الإسكندرية

صعق ثلاثة شباب بالكهرباء أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة القباري، غربي الإسكندرية، وتوفوا في الحال.

وتباشر جهات التحقيق المعنية تحقيقاتها فى الواقعة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، إخطارًا، يفيد بورود بلاغ، بوفاة 3 أشخاص صعقًا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة مينا البصل، بقيادة المقدم فادي أبو الدهب، رئيس مباحث القسم، والرائد صابر الداود، معاون المباحث، إلى موقع الحادث، خلف بنزينة الطرهوني بمنطقة القباري غربي المحافظة.

بالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ، وتبين وجود أعمال حفر ومعدات وحبل طويل بداخل مكان الحفر، إذ أشارت المعاينة الأولية، إلى وجود أعمال حفر، وأثناء ذلك حدث ماس كهربائي أودى بحياة الشباب الثلاثة وتوفوا فى الحال.

جرى نقل جثامين الشباب إلى المشرحة، وضبط باقي المتهمين فى الواقعة، وتجري جهات التحقيق المعنية التحقيق فى الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.