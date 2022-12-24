عرض عماني ضخم على ميسى لشراء بشت حفل كأس العالم.. فيديو جراف



عرض أحمد البرواني، عضو مجلس الشورى السابق العماني، قال عبر صفحته الرسمية على تطبيق “تويتر”: صديقي ميسي.. من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022، أبهرني الأمير تميم بن حمد، وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة".



عرض أحمد البرواني لـ ميسي



يعد المسؤول العماني السابق، أحمد البرواني، محامي بارع، عمل سابقا كعضو في البرلمان العماني، وكذلك عمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان العالمية، وهو من أعضاء نقاب المحامين في سلطنة عمان، كذلك يعمل أحمد في نيابة رئيس جمعية المحامين العمانية، ومالك لأحدى الشركات متنقلا بين البلاد العربية والأوروبية".

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