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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عرض عماني ضخم على ميسى لشراء بشت حفل كأس العالم.. فيديو جراف

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

 

مسؤول عماني يعرض على ميسي مبلغا خياليا لشراء بشت حفل كأس العالم


عرض أحمد البرواني، عضو مجلس الشورى السابق العماني، قال عبر صفحته الرسمية على تطبيق “تويتر”:  صديقي ميسي.. من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022، أبهرني الأمير تميم بن حمد،  وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة".

 


عرض أحمد البرواني لـ ميسي 


يعد المسؤول العماني السابق، أحمد البرواني، محامي بارع، عمل سابقا كعضو في البرلمان العماني، وكذلك عمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان العالمية، وهو من أعضاء نقاب المحامين في سلطنة عمان، كذلك يعمل أحمد في نيابة رئيس جمعية المحامين العمانية، ومالك لأحدى الشركات متنقلا  بين البلاد العربية والأوروبية".

ولمشاهدة المزيد حول عرض أحمد البرواني على ميسي لشراء البشت العربي .. تابع الفيديو جراف التالي:

ميسي عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني مبلغ خيالي البشت حفل التتويج لكأس العالم 2022

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