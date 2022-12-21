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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفاتار 2 يحقق أكثر من 7 ملايين جنيه في دور العرض المصرية

افاتار
افاتار

علي مدار اسبوع كامل تمكن الجزء الجديد من سلسلة Avatar أن يحقق نجاحا غير عادي سواء بدور العرض المصرية أو الدولية، فلقد تمكن من أن يحقق 7,258,529 جنيه، حيث أشاد النقاد والجمهور بالفيلم، ليحقق المعادلة التي دوما مايبحث عنها السوق السينمائي المصري، مما يؤكد علي أن المخرج جايمس كاميرون نجح في أن يكسب الرهان بأن الجمهور لن يعود فقط إلى باندورا بعد 13 عاماً، بل ستفتح أعينها لمشاهدة تقنيات جديدة لفيلم تم تصويره في 48 إطاراً في الثانية، وكان الفيلم السابق "Avatar 1" قد تم تصويره وعرضه بالمعيار السينمائي البالغ 24 إطاراً في الثانية، وهذا يعني أن "Avatar 2" يعرض 24 صورة ثابتة على الشاشة كل ثانية، مما يخلق مشهداً مبهراً يتيح للمشاهد الإحساس بكل حركة، وكان الهدف من التقنيات الجديدة المستخدمة في "Avatar 2" هو إنشاء تجربة بصرية سلسة تزيد من المظهر الجمالي والسينمائي لكل لقطة في الفيلم.

وعلي الجانب الآخر كان مخرج الفيلم جيمس كاميرون، كشف قبل طرح الفيلم أن الجزء الثاني كان مكلفا للغاية ووصلت ميزانيته لأكثر من 400 مليون دولار، هذا الجزء هو من إنتاج ديزني وتدور أحداثه بعد مرور 10 أعوام على أحداث الجزء الأول، حيث يتناول حياة جيك سولي ونيتيري بعد الزواج، إذ أصبح لديهما الآن أطفال وعليهم حماية أسرتهم من أي تهديد جديد، بالإضافة إلى خوض المعارك التي يقاتلون فيها للحفاظ على وجودهم للبقاء والإستمرار بالرغم من كل المآسي التي يتحمّلونها، وقارب الفيلم أن يحقق 500 مليون دولار كإيرادات من مختلف أنحاء العالم، ويواجه الفيلم تحديًا في تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر وقت طرحه، نظرًا لميزانية الفيلم التي تحطم الرقم القياسي تقريبًا سيتعين على "The Way of Water" أنَّ يحقق إجمالي إيرادات ما لا يقل عن 2 مليار دولار من أجل تحقيق التعادل.

الفيلم بدأ عرضه في مصر يوم 14 ديسمبر الماضي في أكثر من 100 حفلة يوميا بشاشات ڤوكس سينما مول مصر، وسيتي سنتر ألماظة، وجلاكسى المعادي، وبلازا MX4D، وبوينت 90 MX4، وأركان VIP، والزمالك، وصن سيتي VIP، وجلاكسي المنيل، وآيماكس بلازا، بوينت 90، وأوديون ومترو وغيرها بالإضافة إلي شاشات في طنطا والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والغردقة والجونة وغيرهم. 

وبذلك تكون مصر الدولة العربية الوحيدة في الشرق الاوسط التي بدأ بها عرض الفيلم الاربعاء مع 12 دولة اخري في نفس التوقيت منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدانمارك وايطاليا والسويد، وذلك قبل عرضه رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومان والذي بدأ من يوم 16 ديسمبر الماضي، وأقامت ديزني العرض الأول الخاص للفيلم في الشرق الاوسط بحضور عدد كبير من النجوم، كما أقامت ڤوكس سينما إحتفالية ضخمة بمحبي الفيلم بألماظة بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة والإنفلونسرز. 

انضم إلى أبطال الجزء الثاني عدد من النجوم منهم كيت وينسلت، ميشيل يوه، وأونا شابلن، ولعب بطولة الجزء الأول من Avatar كل من زوي سالدانا، سام ورذينجتن، سيجورني ويفر، ميشيل رودريجز، جيوفاني ريبيسي، ديفيد ثيوليز، جيماين كليمنت، والعمل من تأليف و إخراج جايمس كاميرون، الفيلم حصل علي رأي مايزيد عن 250 ناقد في العالم، بالإضافة إلي حصوله علي تقييم 8 من 10 علي موقع السينما العالمية الاول IMDB.

شباك التذاكر أفاتار 2 IMDB دور العرض المصرية جيمس كاميرون

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