تحقيق ولا وقف؟| تفاصيل أزمة قراءة القرآن بحركات غير لائقة للشيخ السلكاوي

أزمة أخرى تنضم لأزمات القراء فجرها مقطع فيديو متداول للقاريء الشيخ محمد السلكاوي أثناء قراءته لآيات الكتاب الحكيم حيث قوله تعالى:« ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض».

مقطع حمله البعض على رقص وتمايل غير مقبول لقاريء القرآن، تبعه الإعلان عن تحقيق داخلي بنقابة القراء ووقف لمدة عام بحسب ما نسب لرئيس الإذاعة محمد نوار.

وقف لمدة عام

وأصدرت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة، قرارًا برفع القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوى قارئ القرآن الكريم المعتمد بالإذاعة، من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة عام تبدأ من اليوم 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023.



وأوضحت اللجنة أن أسباب وقف الشيخ محمد حامد السلكاوى: "نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية".



كما أصدرت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ، بيانا مساء أمس تعليقا على تداول مقطع فيديو لأحد قراء القرآن الكريم المعتمدين بالإذاعة يتلو القرآن الكريم بحركات لا تليق بكتاب الله.



وقالت نقابة قراء القرآن الكريم فى بيانها: "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ اذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى ويأتى أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الدينى بالإذاعة وقامت النقابة بتكليف المستشار القانونى للنقابة بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ".



وأعلنت النقابة العامة لمحفظى وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، فى وقت سابق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 قراء بسبب مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم، وقالت نقابة قراء القرآن الكريم: "إيماناً بدور النقابة العامة لمحفظى وقراء القرآن الكريم المحافظة على كتاب الله ومتابعة من يقرأ القرآن فى المحافل سواء كان عضوا بالنقابة أو لم يكن عضواً فيها وطبقا لقانون النقابة فقد قامت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القراء المتجاوزين التى لم تفلح معهم طرق النصيحة والإرشاد".



وتابعت نقابة قراء القرآن الكريم فى بيانها السابق: "والنقابة لم ولن تتهاون على كل من تسول له نفسه فى مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم خصوصاً من يصرون على ذلك ولا يخافون يوما يرجعون فيه إلى الله".

السلكاوي لم أوقف ولم يحقق أحد معي

وما بين التحقيق والوقف، نفى السلكاوي صحة ما يتم تداوله، نافياً عن نفسه تهمة الرقص أو إهانة كتاب الله تعالى، حيثزنفى الشيخ محمد السلكاوي، القارئ بإذاعة القرآن الكريم، ما تداولته المواقع الإخبارية من قرار وقفه لمدة عام من الإذاعة المصرية على خلفية مقطع تلاوة القرآن المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أمس.

وقال السلكاوي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أعمل قارئا بالإذاعة المصرية ولي شرف الانتساب لنقابة القراء المصرية، وليس هناك أمر يتعلق بوقفي خاصة وأنني لم أقم بأي فعل يسيء لمقام القرآن الكريم أو لي، مشيرا إلى أن المقطع المتداول تم تسجيله منذ أربع أيام وليس فيه أي تراقص أو تمايل مشين يسيء لمقام القرآن كما يروجه البعض، وأشرف بكوني سفيرا للقرآن وأحد حفظة كتاب الله تعالى.

الشيخ السلكاوي في سطور

ولقب السلكاوي بهذا اللقب نسبة للقرية التي ينحدر منها، وهي قرية سلكا مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، واسمه بالكام هو محمد حامد محمد حسن، وولد عام 1959.

قام بتحفيظه وتعليمه القرآن الكريم خاله الشيخ حافظ عثمان حماد، وتعلم التجويد والقراءات على يد الشيخة زاهية عبد العزيز شركس.

ويشتهر السلكاوي كونه قارئ إذاعي، حيث يظهر في التليفزيون بصفة مستمرة خلال شعائر صلاة الجمعة مع كبار رجال الدولة في مصر.

والشيخ محمد حامد السلكاوي له ثلاثة أبناء، هم القارئ الشيخ محمود محمد حامد السلكاوي، والمبتهل الشيخ أحمد محمد حامد السلكاوي، الذي التحق بالإذاعة المصرية عام 2016، ويستعد حاليا لمرحلة الابتهال والإنشاد على الهواء مباشرة، والقارئ الشاب الشيخ محمد محمد حامد السلكاوي.