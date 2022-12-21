عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من امتحان الإرشاد السياحي

صدى البلد

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، نتيجة المرحلة الأولى من امتحان الإرشاد السياحي الذي عُقد خلال الفترة من 5 وحتى 8 من شهر ديسمبر الجاري للمتقدمين لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

وأوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن عدد الناجحين بلغ ٤٤ مرشدا سياحيا من أصل ٧٢ متقدما، وهو ما يمثل نتيجة إجمالية ٦١%، وذلك بزيادة ملحوظة عن نتيجة امتحان العام الماضي والتي بلغت ٢٩.٤%.

وأضافت أن امتحان هذا العام  شهد نجاح ٢٣ متقدما ممن يجيدون اللغات النادرة التي لا يتوافر عدد كافٍ من مرشديها بإجمالي ١٢ لغة نادرة من بينها الصربية، والبولندية، والرومانية، واليونانية، والتشيكية، والهولندية، والإندونيسية، والبرتغالية، والبلجيكية.

كما شهد نجاح 21 متقدما ممن يجيدون اللغات الأجنبية المختلفة والذين تقدموا للامتحان لإعادة إصدار تراخيص لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها.

ويأتي ذلك اتساقا مع استراتيجية الوزارة لجذب أسواق سياحية جديدة بجانب الأسواق التقليدية وتوفير خدمة الإرشاد السياحي من كافة اللغات الأجنبية.

كما أوضح الأستاذ عماد عبد الرازق مدير عام الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بالوزارة أنه تقرر تلقي طلبات السادة المتقدمين للمرحلة الثانية من امتحان الإرشاد السياحي بمقر الإدارة العامة للمرشدين بالوزارة ومكاتب الوزارة بالمحافظات بالمرحلة الثانية بداية من يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر الجاري، على أن يُعقد الامتحان خلال الأشهر القادمة وذلك لمنح الفرصة لأكبر عدد من المتحدثين باللغات النادرة لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
 

السياحة وزارة السياحة والآثار السياحة والاثار وزارة السياحة شركات السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة عمارة 1 | حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

داهمها الموت داخل الفصل.. أزمة قلبية تنهي حياة معلمة في سوهاج

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة تنتظر أصحاب المعاشات والموظفين بالعام الجديد

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

جريمة هزت السعودية.. متهم يحرق مواطن حيا داخل سيارته|آخر ما قالة الضحية

بعد تكرار الحوادث.. فصل نهائي لأي طالب يمارس لعبة تشارلي في المدرسة

ترشيحاتنا

من 309 آلاف إلى 100.. وزير العدل: إنجاز كبير تم في قضايا الأسرة

تحرك ضخم.. روسيا والصين توجهان رسالة تحذير عسكرية لـ اليابان وتايوان

خدرها.. طبيب يعتدي علي فتاة داخل عيادته بمدينة نصر

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. أبرز النصائح استعدادا للامتحانات

مفيهوش جديد| تعليق شريف عامر على سعر صادم لطبق كشري بمطعم شهير

السعودية تغلق حدودها مع الأردن.. ما الحقيقة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. 10 صور تكشف تغير ملامح نجلاء فتحي | شاهد

بإطلالة مختلفة.. مي عمر تثير الجدل من باريس| شاهد

إطلالة شتوية مختلفة.. دنيا سمير غانم تتألق في شوارع أوروبا| شاهد

لون شعر ولوك مختلف.. أسما شريف منير تثير الجدل| شاهد

فيديو

رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

مقلقة.. تفاصيل موجة صدمية تشقق المجال المغناطيسي للأرض/ فيديو جراف

قَلَب العربية.. محمد عشوب يكشف سر عدم اكتمال زواج نجلاء فتحي وأحمد زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ