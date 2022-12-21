في أزمة حقيقية.. كيف دعم نجوم الفن والرياضة مستشفى 57357

تصدر مستشفى 57357 محركات البحث في الأونة الأخيرة، بعد انتشار معلومات عن الأزمة المالية التي تعاني منها المستشفى وإمكانية اللجوء إلى إغلاقها.

وتفاعل عدد كبير من نجوم السوشيال ميديا والمجتمع الفني والرياضي وكان أبرزهم نجم المنتخب المصري والزمالك شيكابالا الذي رفع تيشرت مطبوع عليه انقذوا مستشفى 57357.

ونشر عدد من الفنانين رسائل لتبرعهم للمستشفى لتشجيع المواطنين على التبرع وانقاذ المستشفى.

أبرز المتبرعين:

الإعلامي شريف مدكور الذي قال:" قررت أن 57357 يكون راعي شرفي لخان شريف وحيكون في مكان في خان شريف الرحاب وخان ​​شريف كليو جاردن زايد، ملحوظة راعي شرفي مش بيدفع أي فلوس".

وقال الفنان هشام ماجد: "مستشفى 57357 في أزمة حقيقية ومحتاجة تكاتف الجميع في مجموعة تاني.. مشروع عظيم أثبت نجاحه وعالج حالات وأنقذ أطفال كتير".

وأشار الإعلامي هاني حتحوت: "زي محمد صلاح .. مستشفى 57357 فخر مصر، ربنا يشفى كل مريض".

جدير بالذكر، أن المستشفى يعاني أزمة مالية كبيرة، ناتجة عن نقص التبرعات الشديد.