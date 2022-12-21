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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشباب يؤدي مرانا كاملا.. وانضمام صلاح باشا ومصطفى أشرف

منتخب الشباب
منتخب الشباب

أدى منتخب الشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، مرانا كاملا عصر اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة التي ستقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس 2023.

شهد مران منتخب الشباب اليوم، مشاركة الثنائى صلاح باشا ومصطفي أشرف المحترفيّن في أودينيزي الإيطالي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني ، وتحدث محمود جابر معهما على هامش المران عن خطة المعسكر الحالي والبرنامج الموضوع لهما.

وانتظم منتخب الشباب في معسكر مغلق بداية من أمس الثلاثاء، وبدأه الجهاز الفني بمحاضرة شهدت شرح برنامج المعسكر والتأكيد على ضرورة التركيز لتحقيق أقصى استفادة فنية في هذه المرحلة قبل خوض المران الأول بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

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استدعاء 4 محترفين بمعسكر منتخب الشباب 

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب "مواليد 2003" بقيادة محمود جابر، أربعة لاعبين لمعسكر المنتخب، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتم استدعاء كل من صلاح باشا، أحمد نادر السيد، مصطفى أشرف وعمر عبدالمجيد، بعد موافقة أنديتهم على السماح لهم بالتواجد في الموعد المحدد للمعسكر.

وانطلق معسكر منتخب الشباب التدريبي بقيادة محمود جابر أمس الثلاثاء على أن تتخلله وديتان أمام منتخب زامبيا.

منتخب الشباب محمود جابر كأس الأمم الافريقية صلاح باشا أودينيزى الإيطالى أحمد نادر السيد

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