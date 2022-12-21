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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغبة أمريكية.. أمين عام حلف الناتو مرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

ذكرت قناة “تي في 2” النرويجية، نقلاً عن مصادرها، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، قد يرأس صندوق النقد الدولي.

وقالت القناة النرويجية: "ستولتنبرج قد يحصل على منصب قيادي جديد في واشنطن".

وبحسب مصادر نقلتها عنها القناة التلفزيونية، فإن تعيين ستولتنبرج في منصب جديد قد يحدث بعد انتهاء فترة رئاسته لحلف شمال الأطلسي.

وذكرت قناة “تي في 2” النرويجية أن ستولتنبرج يترأس الناتو منذ 2014، وقد تم تمديد صلاحياته، لكن السياسي البالغ من العمر 63 عامًا قد يترك هذا المنصب العام المقبل.

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ونقلت القناة عن مصدر رفيع المستوي في حلف شمال الأطلسي، إن "الولايات المتحدة تريد أن ترى ستولتنبرج رئيسا لصندوق النقد الدولي".

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