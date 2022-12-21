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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: زيارة وزيرة الخارجية الأسترالية للصين محاولة لتجاوز الخلافات

استراليا والصين
استراليا والصين

قال الدكتور دينج لونج، أستاذ العلاقات الدولية، من شنجهاي، إن زيارة بيني وونج وزيرة الخارجية الأسترالية إلى الصين، محاولة لتجاوز الخلافات بين البلدين، نظرًا لوجود خلافات كبيرة في العلاقات الصينية الأسترالية، وفي مقدمتها أن الحكومة الأسترالية السابقة تحالفت مع أمريكا لتشكيل قوة إقليمية وعالمية ضد الصين.

وأضاف «لونج»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن هناك أيضًا خلافات تجارية واتهامات أسترالية فيما يخص حقوق الإنسان بالصين والمجال الأمني، بالإضافة إلى جهود ومحاولات لتعزيز عسكري مع أمريكا والهند واليابان ضد الصين، مما أدى لتفاقم العلاقات بين الصين وأستراليا.

 

تدريبات روتينية

وعلى جانب آخر أشار إلى أن المناورات العسكرية الروسية الصينية تدريبات روتينية تتم سنويًا منذ 10 سنوات لتعزيز التنسيق والتعاون العسكري بين البلدين؛ لزيادة قدراتهما العسكرية بمنطقة شرق آسيا.

 

الصين أمريكا حقوق الإنسان التعاون العسكري استراليا

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