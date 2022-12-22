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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. كيف تحذف قصص فيسبوك Facebook Stories ؟

حذف ستوري فيسبوك
حذف ستوري فيسبوك

تعد خاصية القصص على فيسبوك "Facebook stories" طريقة ممتعة لمشاركة أحداث الحياة اليومية مع الأصدقاء والأهل على فيسبوك، أو الاحتفال بشئ ما، حيث تظهر خاصية القصص  أعلى ما يعرف بـ " خلاصة فيسبوك" Facebook feed، ليتم ملاحظتها من قبل أكبر عدد ممكن. 

 

وأكثر ما يميز قصص فيسبوك هو أنه يمكنك إضافة نص سريعًا إلى صورة أو مقطع فيديو بالإضافة إلى استخدام الفلتر، لتكون أكثر جاذبية، ثم نشر القصة أمام العشرات من الأصدقاء على فيسبوك، كما أن الجانب الآخر من تفضيل المستخدمين للقصص هو وجودها العابر الذي ينتهي بعد 24 ساعة فقط، على عكس المنشور العادي.  

 

وبحسب موقع Android Authority فإنه إذا كنت قد ارتكبت خطأ في النص ، أو قمت بتحميل صورة خاطئة ، فإن هذا الأمر قد يسبب إحراجا للبعض، حيث يمكن حذف قصص فيسبوك، سواء كانت صورة أو مقطع فيديو أو نصًا ، بسرعة وسهولة، من خلال عدد من الخطوات، ونعرضها فيما يلي: 

 

كيفية حذف قصص فيسبوك على التطبيق 

 

  • اضغط على القصة الخاصة بك
  • سترى أيقونة ثلاثية النقاط في أعلى اليمين. اضغط عليها.
  • ستظهر قائمة القصة. اختر خيار الحذف.
  • سيطلب منك فيسبوك تأكيد أو إلغاء الحذف.
  • اضغط على حذف لإكمال الإجراء.
  • ستختفي قصتك من خلاصة فيسبوك فورا.

 

كيفية حذف قصص فيسبوك على الويب 

 

  • على صفحتك الرئيسية ، سترى عددا من القصص، انقر فوق القصة التي تريد حذفها
    عندما تظهر القصة ، سترى أيقونة قائمة ثلاثية النقاط في الجزء العلوي الأيمن. انقر عليها.
  • ستتضمن القائمة المنسدلة خيار حذف الصورة، ثم قم بتحديدها.
    سيطلب منك فيسبوك تأكيد الحذف أو إلغائه.
  • انقر فوق حذف لإكمال الإجراء.

 

 

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