برج القوس .. حظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 : استمر في الأعمال الخيرية

يشتهر برج القوس بنقاط قوة منها روح الدعابة والمثالية، وعن نقاط الضعف الوعود أكثر مما يمكن أن تقدمه، نفاد الصبر، ستقول أي شيء بغض النظر عن مدى كونه غير صحيح.

ونستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

برج القوس وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

يمر مواليد برج القوس ببعض المشاكل اليوم على الصعيد الشخصي والمهني، وذلك بسبب تدخل بعض الأشخاص في حياته، وينصح الخبراء بالاستمرار في الأعمال الخيرية التي تفعلها مع الآخرين، كما يطلب منك شخص مساعدة مالية حاول أن تساعده ولكن بمبلغ صغير.

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

قد لا تبدو حياتك المهنية في صالحك وقد تضطر إلى بذل الكثير من العمل الشاق حتى لإكمال المهام البسيطة.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

تشعر في نهاية الأسبوع ببعض الأمراض والارهاق، حاول أن تغلق هاتفك والبعد التام عن الجو المشحون بالطاقة السلبية.

برج القوس وحظك اليوم عاطفياً

عبر عن حبك لزوجتك اليوم فإنها بحاجه الى الاستماع الى الكلام المعسول، وانت ايضا تحتاج إلى الدعم العاطفي من شريك الحياة.

توقعات برج القوس الفترة المقبلة

يحدث خلاف بينك وبين شخص قريب منك، يمكن أن ينتهي الخلاف بالقطيعه لفترة مؤقتة.