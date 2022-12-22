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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 : حوش للمستقبل

برج العقرب
برج العقرب

نقاط القوة لدى برج العقرب قوي، شجاع، عاطفي، صديق حقيقي، أما عن نقاط الضعف عدم الثقة، الغيرة، العنف في التعامل.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، قد تحتاج زيادة جيدة في دخلك فإنك غير راضي عن مرتبك، قد ترغب في مساعدة المحتاج وقد تدخر بعض المال للأعمال الخيرية والمستقبل.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

حاول أن تبحث عن أشخاص آخرين للعمل في شركتك، للحفاظ على أموالك واعمالك، كما عليك البعد عن المنافسين خلال هذه الفترة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

يمكنك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن وقد يكون هذا مفيدًا لصحتك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

تبدأ في قصة حب جديدة مع زميل في العمل، ويمكن أن تتقدم للخطبة قريبا، وللمتزوجين يمكنك تجربة شيء مختلف لإضافة نضارة إلى حياتك الزوجية.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

حاول الحفاظ على العلاقات الأسرية بينك وبين العائلة والتخلص من المشاكل بسبب الأطفال.

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