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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022: تجنب الوقوع في خطأ مهني

برج الميزان
برج الميزان

يتميز مواليد برج الميزان بمجموعة كبيرة من نقاط القوة، من أبرزها التعاون والدبلوماسية في الحديث، واجتماعي وكريم وعادل، أما عن نقاط الضعف، فهو شخص متردد، يتجنب المواجهات، يحمل ضغينة، شفقة على الذات.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

قد تكون هناك مشكلة غير متوقعة، الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الموقف هي أن تظل هادئًا ولكن متيقظًا، قد يشعرك الابتعاد عن العائلة بالشعور بالعزلة، قد تحتاج إلى تخفيف هذا التوتر عن طريق التوافق مع الأصدقاء.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا

ينصحك خبراء الأبراج بالعمل بطريقة متأنية للتجنب في الوقوع بالخطأ، كما عليك أن تسير في طريق آمن خلال الاستثمار هذه الفترة.

برج الميزان وحظك اليوم صحيا

حاول الحفاظ على صحة قلبك بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالكالسيوم، كما عليك إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتك.

برج الميزان وحظك اليوم عاطفياً

يعاني برج الميزان من التدقيق في التفاصيل الصغيرة، مما يسبب مشاكل حقيقية مع شريك الحياة، كما تطلب منه الاهتمام والحب ولكنه لا يستطيع فعل هذا.

توقعات برج الميزان خلال الفترة المقبلة

قد يُقترح أن تتجنب أي نوع من التعاملات العقارية لأنها قد تسبب لك مشكلة، كما عليك الادخار جيدا حتى لا تقع في فخ الديون.

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