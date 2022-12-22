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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 : زواج بفرح مبهر

برج الأسد
برج الأسد

نقاط القوة عند برج الأسد هي أنه شخص مبدع، وعاطفي، كريم، طيب القلب، مرح ، روح الدعابة عالية، أما نقاط الضعف، مغرور، عنيد، أناني، كسول، وغير مرن في التعامل.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج الأسد وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي يمكنك الاستثمار في شركة ناشئة وهذا قد يؤتي ثماره بشكل جيد في السنوات القادمة، كما يمكنك البقاء هادئًا مع أطفالك وهذا قد يعمق علاقتك.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

ينصح خبراء الأبراج مواليد برج الأسد باجتياز بعض الكورسات المكثفة لتطوير من عمله، كما يوجد مفاجأة سارة للعاملين في مجال الصحافة والإعلام.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

ينصح خبراء الفلك بممارسة الرياضة والتمارين كل يوم في الصباح، لتقوية الجسم والمناعة، كما عليك تجنب الاكلات الضارة مثل الموالح والدهون.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

يمكنك الفترة المقبلة أن تحضر الاوراق الرسميه للاستعداد للزواج من شريك حياتك، كما تحتفل بحفل زفاف كبير وضخم يبهر الجميع.

برج الأسد خلال الفترة المقبلة

يمكنك السفر مع الأصدقاء الفترة المقبلة للتخلص من الضغوط النفسية التي تراكمت عليك، وقم باختيار مكان به هواء وطبيعة.

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