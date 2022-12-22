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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 : حل مشاكل بهدوء

برج الجدي
برج الجدي

يشتهر برج الجدي ببعض نقاط القوة وهو شخص مسؤول، منضبط، يستطيع ضبط النفس، مدراء جيدون وقيادي عظيم، أما نقاط الضعف: يتنازل عن حقه، يتوقع الأسوأ دائماً.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

قد يكون لديك بعض المشاكل في الأسرة ولكنها قد تختفي ببساطة في أي وقت من الأوقات، قد يسبب لك شقيقك بعض المشاكل ولكن يمكنك حل كل شيء بهدوء، قد تكون حياتك المهنية مستقرة.

برج الجدي اليوم مهنيا

تجنب شراكة صديق لك حتى لا تخسر هذا الشخص، كما يمكنك أن تترقى قريبا ولكن بالإستماع إلى حديث المدير الكبير في الشركة.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

حاول أن تستشير طبيب تغذية لانك تعاني من بعض أعراض النحافة، كما عليك اتباع نظام غذائي سليم يناسب صحتك.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفياً

تقوم برحلة رومانسيه مع شريك الحياة تجدد الطاقة بينكما من جديد .

توقعات برج الجدي خلال الفترة المقبلة

قم بحل بعض المشاكل بينك وبين اسرتك حتى تتخلص من الضغوط النفسية التي تمر بها.

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