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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 : تشتري فيلا وعربية

برج الحوت
برج الحوت

يتسم برج الحوت ببعض نقاط القوة ومنها عطوف، فني، حدسي، لطيف، حكيم، موسيقي، أما نقاط الضعف فهي الخوف، الإفراط في الثقة، الحزن، الرغبة في الهروب من الواقع، بحب أن يكون ضحية.

تعرف على توقعات برج الحوت وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

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برج الحوت وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

تعيش حالة من الرخاء المالي هذه الفترة، وتنتقل إلى منزل جديد وقد يكون مكانًا لائقًا وهادئًا بالنسبة لك، ثم مع الوقت يمكن أن تشتري فيلا وسيارة.

برج الحوت وحظك اليوم صحيا

يعاني مواليد برج الحوت من بعض الأمراض الجلدية وذلك بسبب تغيير موسم الخريف بموسم الشتاء.

برج الحوت وحظك اليوم مهنيا

يبحث مواليد الحوت عن فرصة عمل جديدة، لانه يعاني من الظلم في الشغل القديم.

برج الحوت وحظك اليوم عاطفيا

عبر عن حبك للشخص المعجب به، ولكن فكر جيدا قبل اتخاذ قرار رسمي.

توقعات برج الحوت الفترة المقبلة

قد تكون هناك عائلة تجتمع اليوم وقد تستمتع ببعض الأطعمة اللذيذة المطبوخة في المنزل مع أشقائك.

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