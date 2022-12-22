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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 : زيارة مكان جديد

برج الحمل
برج الحمل

يعرف عن برج الحمل ببعض نقاط الضعف، ومن أبرزها غير صبور ، متقلب المزاج، سريع الإنفعال، مندفع في القرارات، عدواني مع الآخرين.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 22/12/2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

قد تضطر إلى استثمار الأموال هناك، يمكنك أيضًا إجراء بعض الاستثمار لمستقبل طفلك، يمكنك الذهاب في رحلة إلى جانب مع عائلتك، قد يكون هذا الاستراحة مُرضيًا وقد يعيد شحن طاقتك، يمكنك زيارة مكان جديد وتجربة بيئة جديدة.

توقعات برج الحمل مهنيا

يعيش مواليد برج الحمل حالة من الرخاء المهني، والتقدم والازدهار الاقتصادي ولكن عليك الحذر من المنافسين في العمل.

توقعات برج الحمل صحيا

حاول ألا تفطر في تناول الوجبات السريعة واتجه إلى تناول الطعام الصحي الملئ بالفيتامينات والمعادن.

توقعات برج الحمل عاطفيا

يوجد مشكله عاطفية بينك وبين شريك حياتك هذه الفترة بسبب بعض الأشخاص المشتركة بينكما.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

يوجد تجمع عائلي في نهاية هذا الشهر، ويمكن أن تتخذر بعض القرارات التي تغير مجرى حياتك بالكامل.

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