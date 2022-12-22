توقعات برج الثور .. حظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 : صراع على الممتلكات

يتسم مواليد برج الثور بنقاط قوة تميزه عن باقي المواليد، وهي الثقة الشديدة، والصبر، والاخلاص والوفاء، والاستقرار النفسي، أما نقاط الضعف: العند، حب التملك.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

قد يكون هناك صراع ممتلكات بينك وبين أقاربك وقد يتحول هذا إلى حالة من الفوضى، ويمكن أن تتحول القضية إلى المحكمة.

توقعات برج الثور وحظك اليوم مهنيا

تسعى منذ فترة إلى العمل في الخارج، ويمكن أن تحصل على هذه الفرصة مع نهاية العام الجاري، فقط قم بتحضير حالك للتوجه إلى البلد الجديدة.

توقعات برج الثور اليوم صحيا

على الصعيد الصحي، يمكنك استشارة الطبيب النفسي بسبب بعض نوبات القلق والتوتر التي صابتك الفترة الماضية.

توقعات برج الثور وحظك اليوم عاطفياً

تعيش حالة من الحب مع شريك الحياة الفترة الماضية ولكن بقرار سفرك إلى الخارج يخلق حالة من القلق بينكما لاعتراض الطرف الآخر على القرار.

توقعات برج الثور خلال الفترة المقبلة

تخطط لشراء بعض المقتنيات الجديدة لتجديد منزلك مع بداية العام الجديد.