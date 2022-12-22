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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 : احذر من المخاطرة

برج العذراء
برج العذراء

 يتميز برج العذراء بأنه مخلص، طيب، مجتهد، عملي، اما نقاط الضعف الخجل، النقد المفرط للذات وللآخرين، التوتر النفسي.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العذراء وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

يمكنك المشاركة في بعض الأنشطة الترفيهية مع أطفالك في المنزل هذا قد يجلب لك حماسة جديدة من المشاعر، في العمل، قد تحصل على فرصة لإظهار مهاراتك اليوم، اغتنم هذه الفرصة بأفضل ما لديك وقد تكون الفائز قريبًا جدًا.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

عليك أن تتجنب الدخول في الصراع والمشاكل مع الزملاء والرؤساء في العمل، حاول أن تبحث عن مخرج من كل هذه المحن.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

يوم صعب على الصعيد الصحي، فإنك تصاب بكسر في اليد اليمنى بسبب حادثة سير.

برج العذراء وحظك اليوم عاطفيا

تنتهي المشاكل الزوجية قريبا بسبب تدخل أحد كبار السن في العائلة، كما يعود المنزل كما كان من قبل ملئ بالحب والسعادة والفرح.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

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