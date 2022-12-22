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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 : احتفال بمولود جديد

برج الجوزاء
برج الجوزاء

يتسم مواليد برج الجوزاء ببعض بنقاط القوة ومنها أنه شخص لطيف، حنون، فضولي، قابل للتكيف، القدرة على التعلم بسرعة وتبادل الأفكار، أما نقاط الضعف هي العصبية، والتردد.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

يستعد مواليد برج الجوزاء بوضع مبلغ مالي كبير في استثمار ضخم، كما يوجد مقابلة تحدث في منتصف اليوم تجعلك هادئ بشكل كبير، أما في نهاية اليوم فيمكنك التسجيل في دورة تدريبية تنتظرها منذ فترة كبيرة.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

من الناحية الصحية، فإنك تعاني بعض الشئ من إرهاق بدني مزمن، فمن الأفضل الذهاب الى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفياً

يمكنك التخطيط لقضاء إجازة معه في الأيام القادمة، وذلك للاحتفال بمناسبة رومانسية تجمعكما.

برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا

ينتظر مواليد برج الجوزاء بعض القرارات الجديدة التي يمكن أن تكون في صالحه، كما ينتظر مبلغ مالي كبير لافتتاح مشروعه الخاص.

برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة

ينتظر برج الجوزاء مولود جديد ويمكن عمل احتفال كبير ليجمع أفراد العائلة بالكامل للاحتفال به.

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