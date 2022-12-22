الصيدلي إسماعيل رسلان يروي تفاصيل إنقاذه 15 تلميذا من الغرق

روى الصيدلي إسماعيل رسلان، تفاصيل إنقاذه 15 تلميذا من الغرق، بعد انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة على طريق الأربعين بين مركزي نجع حمادي وأبو تشت، شمال محافظة قنا.

وقال “إسماعيل رسلان خلال حوارهى ببرنامج ”معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة “سي بي سي”" إنه تحرك من القاهرة يوم الحادثة الواحدة ليلا، وخلال طريقة إلى نجع حمادي، وجد إزدحام كبير وهلع من قبل المواطنين، متابعا: وجدت العددي من الأطفال وسط الترعة.

وأكمل: مكنتش قادر أشوف الاطفال بس سامع صوتهم، وعلى الفور، قفزت داخل المياه لإنقاذ الأطفال، متابعا:" حتى الآن لا أتذكر طريقة إنقاذي للأطفال وكنت أسعى بكل الطرق لإنقاذ كل الأطفال.

واسترسل:" أنا بخاف من المياه ولا يوجد لدي فكرة عن السباحة، ولكني اهتميت في المقام الأول بإنقاذ الأطفال فقط"، متابعا:" كان نفسي أنقذ الطفلة الأخيرة ولكني لم اتمكن من إنقاذها".